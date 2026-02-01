CG News: प्रदेश में फिल्म ‘शतक’ टैक्स-फ्री, छह माह तक दर्शकों को एसजीएसटी में छूट, आदेश जारी

CG News: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म ‘शतक : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स-फ्री घोषित करने का निर्णय लिया है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह सुविधा 28 फरवरी 2026 से अगले छह माह तक प्रभावी रहेगी।