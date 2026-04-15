Mahapuran Katha Festival: 35 दिनों तक गूंजेगी कथा, रायपुर में पहली बार महापुराण महोत्सव का आयोजन, जानें तारीख…

आयोजकों ने धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्वेच्छा से दान और सहयोग देने की अपील की है। यह आयोजन सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह श्रद्धालुओं को एक साथ जुड़ने और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताने का भी अवसर प्रदान करेगा। 35 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन रायपुर में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम बनने जा रहा है।