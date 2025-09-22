CG Crime: लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में पुलिस की रेड, देर रात तक परोसी जा रही थी शराब, नोटिस थामाया

टीआई विजय यादव ने बताया कि जिला प्रशासन का आदेश है कि 11 बजे तक शटर गिरा देना है। लेखाजोखा कर 12 बजे बंद कर देना है। लेकिन लिस्टोमेनिया 1 बजे रात तक खुला था। अब तक तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। आबकारी विभाग ने रेडकर 52 पेटी शराब क्लब से बरामद किया था। दूसरी बार पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ने छापेमारी की। कलेक्टर अभिजित सिंह के आदेश पर बंद कराया दिया गया था। बावजूद फिर से शुरू कर दिया गया है।