भिलाई

CG Crime: लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में पुलिस की रेड, देर रात तक परोसी जा रही थी शराब, नोटिस थामाया

CG Crime: युवक-युवतियों को शराब परोसी जा रही थी। पुलिस को देखकर वहां हडकंप मचा गया। नशे में झूम रहे युवक और युवतियां पीछे दरवाजे से भागने लगे।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 22, 2025

CG Crime: लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में पुलिस की रेड, देर रात तक परोसी जा रही थी शराब, नोटिस थामाया
क्लब एंड किचन में पुलिस की रेड (photo Patrika)

CG Crime: जुनवानी सूर्या मॉल स्थित लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में एएसपी सुखनंदन राठौर ने अपनी टीम के साथ रेड मारी। जहां देर रात तक चालू रखकर अंदर में युवक-युवतियों को शराब परोसी जा रही थी। पुलिस को देखकर वहां हडकंप मचा गया। नशे में झूम रहे युवक और युवतियां पीछे दरवाजे से भागने लगे।

एएसपी सुखनंदन राठौर अचानक शनिवार व रविवार दरमियानी रात करीब 12.15 बजे दल बल के साथ लिस्टोमेनिया क्लब एवं किचन पहुंचे। उनके साथ में सुपेला टीआई विजय यादव और एक दर्जन से अधिक भी थे। क्लब का दरवाजा बंद था। उन्होंने खटखटाकर दरवाजा खुलवाया। अंदर महफिल सजी थी। टीआई विजय यादव ने बताया कि युवक और युवतियों को शराब परोसा जा रहा था। पुलिस को देखकर कई युवतियां मुंह छुपाकर भागने लगी।

मैनेजर गणेश अन्ना ने सफाई देते हुआ कहा कि दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक का लाइसेंस है। क्लब बंद कर दिया गया था। सिर्फ बिलिंग का काम चल रहा था। कुछ गेस्ट थे, जो बिलिंग कराकर बैठे थे। मैं चार साल से काम कर रहा हूं। यहां नशा नहीं परोसा जाता है। हमारे मालिक अजय सिंह जो निर्देश देते हैं उसी अनुसार काम करते है। पहले भी तीन बार हो चुकी है कार्रवाई

टीआई विजय यादव ने बताया कि जिला प्रशासन का आदेश है कि 11 बजे तक शटर गिरा देना है। लेखाजोखा कर 12 बजे बंद कर देना है। लेकिन लिस्टोमेनिया 1 बजे रात तक खुला था। अब तक तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। आबकारी विभाग ने रेडकर 52 पेटी शराब क्लब से बरामद किया था। दूसरी बार पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ने छापेमारी की। कलेक्टर अभिजित सिंह के आदेश पर बंद कराया दिया गया था। बावजूद फिर से शुरू कर दिया गया है।

लाइसेंस किराए पर लेकर परोस रहे शराब

लिस्टोमेनिया के संचालक अजय सिंह बिलासपुर से है। उन्होंने लाइसेंस को दो पार्टनर को किराए पर दे दिया है। जानकार बताते है कि शराब परोसने के लिए लाइसेंस किराए पर नहीं दे सकते। यहां तक इस क्लब में सिगरेट भी बेची जाती है। एक सिगरेट की कीमत 400 रुपए बताया जाता है।

ट्रैफिक रुल्स की उड़ाई जा रही धज्जिया नो-पार्किंग में आधी रात को खड़ी थी कारें

पुलिस ने बताया कि लेस्टोमेनिया क्लब एवं किचन में नशे में झुमने के लिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर और राजनांदगांव तक के कपल पहुंचे थे। उन्होंने अपनी कारों को सूर्या मॉल के बाहर ही नो-पर्किंग में खड़ी की थी। एएसपी जैसे ही के अंदर सती दिखाई, समझाइश देकर कस्टमरों को छोड़ा गया। उन्होंने 15 मिनट के अंदर क्लब को बंद करा दिया। मैनेजर गणेश अन्ना और तीन चार कर्मचारियों को चौकी में बैठाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें नोटिस पर छोड़ दिया गया।

सूर्या मॉल में संचालित लिस्टोमेनिया में बीती रात को पुलिस ने दबिश दी थी। जिसे निर्धारित समय के बाद भी चलाया जा रहा था। वहां की वीडियोग्राफी की गई है। देर रात तक संचालित करने के बारे में पूछताछ की गई। नोटिस दिया गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

-सुखनंदन राठौर, एएसपी दुर्ग

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 10:51 am

Published on:

22 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: लिस्टोमेनिया क्लब एंड किचन में पुलिस की रेड, देर रात तक परोसी जा रही थी शराब, नोटिस थामाया

