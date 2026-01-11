गणेश मंदिर में पूजा के बाद महिला ने की चोरी, भगवान को प्रणाम कर हुई फरार, CCTV में कैद वारदात

गणेश मंदिर में पूजा के बाद महिला ने की चोरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप-2 स्थित गणेश मंदिर में आस्था की आड़ में चोरी करने का मामला सामने आया है। मंदिर में पूजा करने पहुंची एक महिला ने पहले भगवान गणेश को प्रणाम किया और फिर मंदिर में रखा चढ़ावा व अन्य सामान झोले में भरकर ले गई। महिला की यह पूरी करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
वीडियो सामने आते ही छावनी थाना पुलिस ने अज्ञात महिला और उसके साथ मौजूद पुरुष के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 9 जनवरी को शाम करीब 4.16 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति मोटरसाइकिल से महिला को लेकर गणेश मंदिर पहुंचा। बुजुर्ग मंदिर के बाहर बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि महिला सिर ढंककर मंदिर के भीतर गई। महिला ने पहले मंदिर की चौखट पर सिर नवाया, फिर सामने स्थित नंदी बाबा और माता की प्रतिमा को प्रणाम किया।
इसके बाद महिला ने माता के चरणों में रखा चढ़ावा उठाकर अपने पर्स में रखा और फिर भगवान गणेश के पास पहुंची। वहां प्रणाम करने के बाद उसने चढ़ोत्तरी समेटी और पीछे रखे फोटो फ्रेम सहित अन्य सामान झोले में डाल लिया। मंदिर से निकलते समय उसने सीढिय़ों पर भी माथा टेका और बाहर आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद छावनी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला और उसके साथी की पहचान व तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
चोरी के बाद महिला बाहर खड़े बुजुर्ग के पास पहुंची और उसकी बाइक पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद महिला पैदल आगे निकल गई। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने बाइक चालू की और आगे जाकर महिला को बैठाकर दोनों मौके से फरार हो गए। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
