गणेश मंदिर में पूजा के बाद महिला ने की चोरी, भगवान को प्रणाम कर हुई फरार, CCTV में कैद वारदात

इसके बाद महिला ने माता के चरणों में रखा चढ़ावा उठाकर अपने पर्स में रखा और फिर भगवान गणेश के पास पहुंची। वहां प्रणाम करने के बाद उसने चढ़ोत्तरी समेटी और पीछे रखे फोटो फ्रेम सहित अन्य सामान झोले में डाल लिया। मंदिर से निकलते समय उसने सीढिय़ों पर भी माथा टेका और बाहर आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद छावनी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला और उसके साथी की पहचान व तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।