नाबालिगों ने गाड़ी की बोनट पर आधा दर्जन केक रखकर काटा, जमकर की आतिशबाजी, पुलिस ने लिया एक्शन

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
CG Crime News: छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप-2 स्थित बैकुंठ धाम में नाबालिगों द्वारा कानून को ताक पर रखकर जन्मदिन मनाने का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर वाहन की बोनट पर केक रखकर कटार से काटने और आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना आठ जनवरी की रात लगभग 1 बजे की है, जब कुछ युवक एकत्र हुए और महाराष्ट्र पासिंग एक्सयूवी वाहन की बोनट पर केक रखकर जन्मदिन मनाने लगे। इस दौरान दो नाबालिगों ने कटार निकालकर केक काटा और हथियारों का प्रदर्शन करते हुए पटाखे फोड़े, जिससे आम लोगों की आवाजाही बाधित हुई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
वीडियो संज्ञान में आने के बाद विजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छावनी थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और जन्मदिन मनाने वाले नाबालिगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर थाना लाया गया। छावनी थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि नाबालिग होने के कारण उन्हें विधिसम्मत तरीके से समझाइश दी गई। पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र की जा रही है।
युवाओं से अपील है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का कृत्य न करें, अन्यथा वे कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। -प्रशांत पैकरा, सीएसपी छावनी
