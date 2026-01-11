नाबालिगों ने गाड़ी की बोनट पर आधा दर्जन केक रखकर काटा, जमकर की आतिशबाजी, पुलिस ने लिया एक्शन

वीडियो संज्ञान में आने के बाद विजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छावनी थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और जन्मदिन मनाने वाले नाबालिगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर थाना लाया गया। छावनी थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि नाबालिग होने के कारण उन्हें विधिसम्मत तरीके से समझाइश दी गई। पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र की जा रही है।