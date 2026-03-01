मौसम का बदलेगा मिजाज… गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार, 40–50 किमी रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार से 16 मार्च के बीच दुर्ग सहित मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती है।