Weather Update: मौसम में होगा बड़ा बदलाव! दुर्ग समेत 15 से ज्यादा जिलों में चलेगी शीतलहर, आप भी रहें सावधान

Weather Update: मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान दुर्ग जिले के एक-दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। खासतौर पर रात के तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड का ज्यादा अहसास हो रहा है।
प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो दुर्ग में 29.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। दुर्ग जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री नीचे गिरकर 8.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो गुरुवार की तुलना में 0.6 डिग्री कम है। ठंडी उत्तर-पूर्वी हवा के कारण खुले इलाकों में ठिठुरन का असर है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और बेमेतरा जिले में शीतलहर चलेगी (cg weather update today)। मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर चलने से इन जिलों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं के प्रभाव से सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छा सकता है, खासकर ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव अधिक रहेगा। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, एक-दो दिनों में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन रात की ठंड बनी रहेगी। उन्होंने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
