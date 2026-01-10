Weather Update: मौसम में होगा बड़ा बदलाव! दुर्ग समेत 15 से ज्यादा जिलों में चलेगी शीतलहर, आप भी रहें सावधान

प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो दुर्ग में 29.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। दुर्ग जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री नीचे गिरकर 8.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो गुरुवार की तुलना में 0.6 डिग्री कम है। ठंडी उत्तर-पूर्वी हवा के कारण खुले इलाकों में ठिठुरन का असर है।