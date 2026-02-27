CG Crime: भगवान भोलेनाथ की बारात में चाकूबाजी, मुख्य आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त

घटना 16 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे की है, जब भगवान शंकर की बारात निकाली जा रही थी। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल क्षय कुमार गोड उर्फ नानू को पुराने विवाद के चलते आरोपी मनीष देशमुख और उसके साथियों ने घेर लिया। आरोप है कि धारदार चाकू से लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल नानू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में मोहन नगर थाना पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।