Water Crisis: दुर्ग में जल संकट से राहत, 1.94 करोड़ के मोटर पंप प्रोजेक्ट को मंजूरी, इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

Water Crisis: दुर्ग शहर की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए लंबे समय से लंबित 1.94 करोड़ रुपए के मोटर पंप प्रोजेक्ट को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट और शिवनाथ नदी स्थित इंटकवेल में मोटर बदलने की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी अड़चनों और मंत्रालय स्तर पर फाइल अटकने के बाद अब नगर निगम की एमआईसी ने बिलासपुर की कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।