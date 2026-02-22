CG News: दुर्ग में 60 करोड़ रुपए में बनेगा देश का पहला ‘साथी बाजार’ मंत्री नेताम बोले- संवरेगी किसानों की तकदीर

मंत्री नेताम ने इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ‘साथी बाजार’ से युवा तकनीकी नवाचार के साथ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। 60 करोड़ से बनने वाले इस बाजार में कृषक समूहों और एफपीओ को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मंडी व सुपर बाजार मिलेगा। 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, एग्रीमॉल, कृषक सहायता केंद्र और आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी।