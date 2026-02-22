22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: दुर्ग में 60 करोड़ रुपए में बनेगा देश का पहला ‘साथी बाजार’ मंत्री नेताम बोले- संवरेगी किसानों की तकदीर

CG News: कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम ने ‘साथी बाजार’ के निर्माण का भूमिपूजन किया। कहा यह किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है, इससे किसान कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे…

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Feb 22, 2026

CG News, Sathi Bazar

दुर्ग में देश का पहला ‘साथी बाजार’ 60 करोड़ से संवरेगी किसानों की तकदीर ( Photo - Patrika )

CG News: किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में जिले ने नई पहल की है। भिलाई के रूआबांधा स्थित बीज निगम प्रक्षेत्र में देश के पहले ‘साथी बाजार’ के निर्माण का कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम ने भूमिपूजन शुक्रवार को किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने की, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद रहे।

CG News: किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम

मंत्री नेताम ने इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ‘साथी बाजार’ से युवा तकनीकी नवाचार के साथ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। 60 करोड़ से बनने वाले इस बाजार में कृषक समूहों और एफपीओ को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मंडी व सुपर बाजार मिलेगा। 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, एग्रीमॉल, कृषक सहायता केंद्र और आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी।

कृषि नवाचार के लिए चार एमओयू

परियोजना के तहत सेरीक्रॉफ्ट फाउंडेशन (कोसा उत्पादन), कवरक्रॉफ्ट इंश्योरेंस (बीमा सुरक्षा), छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (ग्रामीण तकनीक व प्रशिक्षण) और श्री बलराम कृषि को-ऑपरेटिव सोसायटी (नेपियर घास, बायोगैस, पैलेट निर्माण) के साथ चार एमओयू किए गए।

डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी और बिजनेस में एआई की उपयोगिता पर एटी ज्वेलर्स के डायरेक्टर निकेश बराड़िया की राय।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 02:09 pm

Published on:

22 Feb 2026 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: दुर्ग में 60 करोड़ रुपए में बनेगा देश का पहला ‘साथी बाजार’ मंत्री नेताम बोले- संवरेगी किसानों की तकदीर

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भारत मंडपम में गूंजा भिलाई का नाम, कृति प्रिया ने सुंदर पिचाई से की सीधी बातचीत, पूछा ये अहम सवाल

भारत मंडपम में गूंजा भिलाई का नाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Hit And Run Case: मां-बेटी की दर्दनाक मौत… तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी!

Road accident (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भिलाई

Crime News: क्लासरूम में रहस्यमयी चिह्न और तोड़फोड़ से फैली दहशत, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस जांच तेज

स्कूल परिसर में तंत्र-मंत्र के निशान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को, सख्त ड्रेस कोड लागू… नियम तोड़े तो एंट्री नहीं! जानें गाइडलाइन…

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
भिलाई

CG News: बहन की शादी से पहले भाई की मौत, दर्दनाक सड़क हादसे में गई जान

Five police personnel were killed and three others critically injured after a speeding trailer rammed into a police vehicle in Odisha’s Jharsuguda district.
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.