भारत मंडपम में गूंजा भिलाई का नाम, कृति प्रिया ने सुंदर पिचाई से की सीधी बातचीत, पूछा ये अहम सवाल

रुंगटा यूनिवर्सिटी ने गूगल इंडिया के साथ मिलकर विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र गूगल के सर्टिफिकेशन कोर्स से भी जुड़ते हैं। प्राप्त डिग्री में गूगल की मान्यता का उल्लेख किया जाएगा। विवि का दावा है कि वह गूगल के साथ इस तरह का एमओयू करने वाला पहला निजी संस्थान है, जहां प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक छात्रों को गूगल सर्टिफिकेशन में दक्षता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भिलाई की इस छात्रा की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ सकती हैं।