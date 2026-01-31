Promotion News: मंत्रालय के अफसरों को बड़ी सौगात, इन 6 अफसरों को मिला प्रमोशन, देखें List

जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत किए गए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न विभागों में पदस्थ किया गया है। इनमें धनंजय मिश्रा का नाम प्रमुख रूप से शामिल है, जिन्हें संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की निजी स्थापना में वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदस्थ किया गया है। उनके इस नए दायित्व को विभागीय कार्यों को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।