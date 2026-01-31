31 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

Promotion News: मंत्रालय के अफसरों को बड़ी सौगात, इन 6 अफसरों को मिला प्रमोशन, देखें List

Promotion News: छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन राज्य प्रशासनिक सेवा प्रोन्नति समिति (साप्रवि) द्वारा मंत्रालय संवर्ग के आधा दर्जन स्टाफ ऑफिसरों को वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 31, 2026

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

Promotion News: छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन राज्य प्रशासनिक सेवा प्रोन्नति समिति (साप्रवि) द्वारा मंत्रालय संवर्ग के आधा दर्जन स्टाफ ऑफिसरों को वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। इस निर्णय से मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों के बीच उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।

जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत किए गए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न विभागों में पदस्थ किया गया है। इनमें धनंजय मिश्रा का नाम प्रमुख रूप से शामिल है, जिन्हें संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की निजी स्थापना में वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदस्थ किया गया है। उनके इस नए दायित्व को विभागीय कार्यों को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Promotion News: देखें List

सूत्रों के अनुसार यह पदोन्नति लंबे समय से लंबित थी, जिसे लेकर मंत्रालय संवर्ग के अधिकारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आदेश जारी होते ही संबंधित अधिकारियों और उनके सहयोगियों में हर्ष व्याप्त हो गया। कई अधिकारियों ने इसे उनके कार्य और अनुभव की मान्यता बताया है।

Published on:

31 Jan 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Promotion News: मंत्रालय के अफसरों को बड़ी सौगात, इन 6 अफसरों को मिला प्रमोशन, देखें List
