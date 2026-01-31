GST Fraud: फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की GST चोरी, रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई

DGGI की शुरुआती जांच के मुताबिक, इस मामले में करीब 80 करोड़ रुपए के नकली इनवॉइस बनाए गए थे। इन इनवॉइस के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया गया, जिससे करीब 14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई, जो सरकारी खजाने को मिलनी थी। जांच में पता चला कि संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी चलाते थे। इस फर्म के ज़रिए बिना कोई असली सामान या सर्विस सप्लाई किए नकली इनवॉइस जारी किए गए।