31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

GST Fraud: फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की GST चोरी, रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई

GST Fraud: रायपुर में DGGI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी इनवॉइस के जरिए 14 करोड़ रुपये की GST चोरी करने के आरोप में कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 31, 2026

रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

GST Fraud: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) रायपुर ज़ोनल यूनिट ने बड़े पैमाने पर GST चोरी के एक मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में बिज़नेसमैन संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर में हिरासत में लिया गया।

GST Fraud: सर्विस सप्लाई किए नकली इनवॉइस जारी

DGGI की शुरुआती जांच के मुताबिक, इस मामले में करीब 80 करोड़ रुपए के नकली इनवॉइस बनाए गए थे। इन इनवॉइस के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया गया, जिससे करीब 14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई, जो सरकारी खजाने को मिलनी थी। जांच में पता चला कि संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी चलाते थे। इस फर्म के ज़रिए बिना कोई असली सामान या सर्विस सप्लाई किए नकली इनवॉइस जारी किए गए।

डेटा एनालिटिक्स से खुला पूरा खेल

DGGI अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित थी। जांच के दौरान, बैंक स्टेटमेंट, ई-वे बिल डेटा और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया गया। इससे पता चला कि आरोपी नकली इनवॉइस के जरिए गैर-कानूनी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ले रहा था।

CGST एक्ट के तहत गिरफ्तारी

GST Fraud: आरोपी को CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर मुकदमा चलाया गया है। यह अपराध एक्ट के सेक्शन 132 के तहत सज़ा का प्रावधान है। गिरफ्तारी के बाद, संतोष वाधवानी को शुक्रवार को रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / GST Fraud: फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की GST चोरी, रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Promotion News: मंत्रालय के अफसरों को बड़ी सौगात, इन 6 अफसरों को मिला प्रमोशन, देखें List

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Pre-Board Exams: बोर्ड रिजल्ट सुधारने कलेक्टर का कड़ा रुख, 20 प्राचार्यों को नोटिस जारी

20 प्राचार्यों को नोटिस (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में मौसम का हाल, 3 फरवरी को बारिश की संभावना

CG Weather Update: रायपुर में मौसम का हाल! न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, 3 फरवरी को बारिश की संभावना(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में अपहरण-रेप केस में महिला आरक्षक सस्पेंड

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी की पहली बड़ी कार्रवाई, अपहरण-रेप केस में महिला आरक्षक सस्पेंड, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
रायपुर

अब मरीन ड्राइव में भी लगेगा पार्किंग का पैसा, बोले- फुटपाथ पर शुल्क वसूली गलत

अब मरीन ड्राइव में भी लगेगा पार्किंग का पैसा, लोगों में दिखी नाराजगी, बोले- फुटपाथ पर शुल्क वसूली गलत...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.