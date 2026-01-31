GST Fraud: फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की GST चोरी, रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई

रायपुर में DGGI की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
GST Fraud: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) रायपुर ज़ोनल यूनिट ने बड़े पैमाने पर GST चोरी के एक मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में बिज़नेसमैन संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर में हिरासत में लिया गया।
DGGI की शुरुआती जांच के मुताबिक, इस मामले में करीब 80 करोड़ रुपए के नकली इनवॉइस बनाए गए थे। इन इनवॉइस के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया गया, जिससे करीब 14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई, जो सरकारी खजाने को मिलनी थी। जांच में पता चला कि संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी चलाते थे। इस फर्म के ज़रिए बिना कोई असली सामान या सर्विस सप्लाई किए नकली इनवॉइस जारी किए गए।
DGGI अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित थी। जांच के दौरान, बैंक स्टेटमेंट, ई-वे बिल डेटा और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया गया। इससे पता चला कि आरोपी नकली इनवॉइस के जरिए गैर-कानूनी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ले रहा था।
GST Fraud: आरोपी को CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर मुकदमा चलाया गया है। यह अपराध एक्ट के सेक्शन 132 के तहत सज़ा का प्रावधान है। गिरफ्तारी के बाद, संतोष वाधवानी को शुक्रवार को रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
