अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम…

ग्रेन एटीएम की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और तेज होगी। हितग्राही को सबसे पहले राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इसके बाद वह मशीन में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार अनाज का प्रकार और निर्धारित मात्रा का चयन करेगा। चयन होते ही करीब 30 सेकंड के भीतर गेहूं या चावल मशीन से बाहर निकल आएगा। पूरी व्यवस्था बैंक एटीएम की तरह स्वचालित होगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।