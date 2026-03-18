18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम…

Chhattisgarh Grain ATM: (PDS) को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब बैंक एटीएम की तर्ज पर ‘ग्रेन एटीएम’ के जरिए राशन वितरण की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 18, 2026

अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम...(photo-AI)

अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम...(photo-AI)

Chhattisgarh Grain ATM: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब बैंक एटीएम की तर्ज पर ‘ग्रेन एटीएम’ के जरिए राशन वितरण की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट क्षेत्र में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है।

Chhattisgarh Grain ATM: राशन वितरण में तकनीकी बदलाव की शुरुआत

खाद्य विभाग इस नई पहल के जरिए राशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ग्रेन एटीएम मशीन के माध्यम से लाभार्थी सीधे मशीन से निर्धारित मात्रा में अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इससे पारंपरिक उचित मूल्य दुकानों पर निर्भरता कम होगी।

बायोमेट्रिक सत्यापन से मिलेगा अनाज

इस प्रणाली में हितग्राही को राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद मशीन से तय मात्रा में चावल या गेहूं बाहर निकल आएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तौल में गड़बड़ी या हेराफेरी की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी।

पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में विस्तार

सूत्रों के अनुसार, रायपुर में सफल क्रियान्वयन के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इस तरह की मशीन आधारित व्यवस्था को लागू करना अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है।

ग्रेन एटीएम 24 घंटे चालू रह सकता है, जिससे मजदूर और दैनिक वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कामकाजी लोगों की परेशानी कम होगी।

अन्य राज्यों में सफल प्रयोग

बिहार, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ग्रेन एटीएम का सफल प्रयोग पहले ही हो चुका है। वहां इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और उपभोक्ताओं को तेज व सुगम सेवा मिली है। इसी मॉडल को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की पहल की जा रही है।

खाद्य वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव संभव

यदि यह योजना सफल होती है, तो प्रदेश की खाद्य वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं को आसान, तेज और भरोसेमंद सेवा मिलेगी।

कैसे काम करेगा ग्रेन एटीएम?

ग्रेन एटीएम की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और तेज होगी। हितग्राही को सबसे पहले राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इसके बाद वह मशीन में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार अनाज का प्रकार और निर्धारित मात्रा का चयन करेगा। चयन होते ही करीब 30 सेकंड के भीतर गेहूं या चावल मशीन से बाहर निकल आएगा। पूरी व्यवस्था बैंक एटीएम की तरह स्वचालित होगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

फैक्ट फाइल: रायपुर

  • कुल राशनकार्ड: 6,51,081
  • प्राथमिकता श्रेणी: 4,50,054
  • अंत्योदय कार्ड: 71,123
  • एपीएल कार्ड: 1,26,240

ग्रेन एटीएम: सुविधा और पारदर्शिता का नया विकल्प

ग्रेन एटीएम योजना सिर्फ तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम जनता के लिए राशन वितरण में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक नया विकल्प भी साबित हो सकती है। इससे न केवल भ्रष्टाचार और हेराफेरी की संभावना कम होगी, बल्कि लाभार्थियों को तेज और भरोसेमंद सेवा भी मिलेगी। अब यह देखना बाकी है कि पायलट प्रोजेक्ट रायपुर में कितनी सफलता हासिल करता है और इसे पूरे प्रदेश में कब तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 04:56 pm

Published on:

18 Mar 2026 04:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Nagar Nigam Budget: 30 मार्च को आएगा रायपुर नगर निगम का बजट, प्रस्तावों पर हुई चर्चा

Raipur Nagar Nigam budget
रायपुर

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं...

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

Govt Employees Protest: DA एरियर्स से नियमितीकरण तक! कर्मचारियों का आज राज्यभर में विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का प्रदर्शन (photo source- Patrika)
रायपुर

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले में ओएसडी निर्भय साहू गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 30 तक मार्च रिमांड पर

Bharatmala Project Scam: भारतमाला घोटाला केस में एक्शन जारी, गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपियों से मिला इनपुट
रायपुर

रायपुर में बदलेगा ED का पता, पुराना महापौर बंगला बनेगा नया दफ्तर, MIC बैठक में अहम निर्णय!

पुराना महापौर बंगला बनेगा ED का दफ्तर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.