18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं…

Ramkrishna Care Hospital Incident: रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 18, 2026

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं...(photo-patrika)

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं...(photo-patrika)

Ramkrishna Care Hospital Incident: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई इस घटना पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Ramkrishna Care Hospital Incident: सफाई के दौरान हादसा, तीन मजदूरों की मौत

मंगलवार को पचपेड़ी नाका स्थित अस्पताल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूर अंदर उतरे थे। इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोविंद सेंद्रे, अनमोल मचकन और प्रशांत कुमार के रूप में हुई है, जो सिमरन सिटी के निवासी थे।

भूपेश बघेल ने जताया दुख, कार्रवाई की मांग

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सफाई के नाम पर किसी व्यक्ति की मौत होना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि चाहे अस्पताल प्रबंधन हो या काम कराने वाली एजेंसी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

अस्पताल परिसर में हंगामा

हादसे के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। देर रात तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि मृतक मजदूर एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के तहत काम कर रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जिम्मेदारियों को तय करने की प्रक्रिया चल रही है।

दिल्ली रवाना हुए भूपेश बघेल, अन्य मुद्दों पर भी बोले

इस घटना के बीच भूपेश बघेल पार्टी मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने असम में कांग्रेस उपाध्यक्ष नव ज्योति तालुकदार के इस्तीफे पर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।

नक्सल आत्मसमर्पण के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौट रहे हैं, उन्हें सामान्य जीवन जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को बेहतर माहौल और अवसर देने चाहिए ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

जांच जारी, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला सुरक्षा मानकों की अनदेखी से जुड़ा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच के बाद किन पर जिम्मेदारी तय होती है और क्या कार्रवाई की जाती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 04:00 pm

Published on:

18 Mar 2026 03:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Govt Employees Protest: DA एरियर्स से नियमितीकरण तक! कर्मचारियों का आज राज्यभर में विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का प्रदर्शन (photo source- Patrika)
रायपुर

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले में ओएसडी निर्भय साहू गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 30 तक मार्च रिमांड पर

Bharatmala Project Scam: भारतमाला घोटाला केस में एक्शन जारी, गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपियों से मिला इनपुट
रायपुर

रायपुर में बदलेगा ED का पता, पुराना महापौर बंगला बनेगा नया दफ्तर, MIC बैठक में अहम निर्णय!

पुराना महापौर बंगला बनेगा ED का दफ्तर (photo source- Patrika)
रायपुर

School Time Change: स्कूलों का समय बदला.. भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ ने जारी किया आदेश

School time change in Bhilai durg
रायपुर

चैत्र में आषाढ़ जैसे हालात! आधी रात गिरे ओले और अंधड़-बारिश से बदला मौसम, आज भी कुछ ऐसे ही रहेगा हाल...

चैत्र में आषाढ़ जैसे हालात! आधी रात गिरे ओले और अंधड़-बारिश से बदला मौसम, आज भी कुछ ऐसे ही रहेगा हाल...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.