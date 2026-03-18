सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं…

हादसे के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। देर रात तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि मृतक मजदूर एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के तहत काम कर रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जिम्मेदारियों को तय करने की प्रक्रिया चल रही है।