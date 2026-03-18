School Time Change: स्कूलों का समय बदला.. भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ ने जारी किया आदेश

5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हो रही हैं। इस बीच गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर राज्य के तीन जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है, राजनांदगांव, कबीरधाम और धमतरी जिले के बाद रायपुर में भी अब समय में बदलाव किया है। जानकारों के अनुसार, राजनांदगांव, कबीरधाम और धमतरी जिले में परीक्षा और गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। हालांकि जिलों ने परीक्षा का ही हवाला दिया है, लेकिन इसके पीछे गर्मी की स्थिति भी एक बड़ा कारण है।