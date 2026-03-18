रायपुर में बदलेगा ED का पता, पुराना महापौर बंगला बनेगा नया दफ्तर, MIC बैठक में अहम निर्णय!

पुराना महापौर बंगला बनेगा ED का दफ्तर (photo source- Patrika)
Raipur ED office shift: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय (ED)) का कार्यालय जल्द ही नए पते पर शिफ्ट होने जा रहा है। शहर के सुभाष स्टेडियम के पास स्थित पुराना महापौर बंगला अब ED के अस्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाएगा।
नगर निगम की MIC (मेयर-इन-काउंसिल) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लंबे समय से खाली पड़े महापौर बंगले को ED को दिया जाए। दरअसल, एजेंसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए करीब 4000 वर्गफीट जगह की मांग की थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव मंजूर किया गया।
महापौर मीनल चौबे के अनुसार, ED का स्थायी कार्यालय नया रायपुर में तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सुभाष स्टेडियम के पास संचालित दफ्तर छोटा पड़ रहा था, इसलिए अस्थायी रूप से महापौर बंगला उपलब्ध कराया गया है। नया भवन तैयार होते ही ED का दफ्तर वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इसी बैठक में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए भी अहम निर्णय लिया गया। कोटा मुक्तिधाम के सामने स्थित सामुदायिक भवन को अस्थायी कार्यालय के रूप में देने की मंजूरी दी गई है।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि बैठक में शहर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई फैसले लिए गए। इस फैसले के बाद साफ है कि राजधानी में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
यह कदम केवल जगह उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है। साथ ही, नया रायपुर (अटल नगर) में ED के स्थायी कार्यालय के निर्माण का काम भी जारी है, जिसके पूरा होने के बाद यह अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य में जांच एजेंसियों की सक्रियता और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग