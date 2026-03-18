रायपुर में बदलेगा ED का पता, पुराना महापौर बंगला बनेगा नया दफ्तर, MIC बैठक में अहम निर्णय!

यह कदम केवल जगह उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है। साथ ही, नया रायपुर (अटल नगर) में ED के स्थायी कार्यालय के निर्माण का काम भी जारी है, जिसके पूरा होने के बाद यह अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य में जांच एजेंसियों की सक्रियता और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।