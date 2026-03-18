Govt Employees Protest: DA एरियर्स से नियमितीकरण तक! कर्मचारियों का आज राज्यभर में विरोध प्रदर्शन

फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष कमल वर्मा के अनुसार कर्मचारियों की कई अहम मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इनमें सबसे प्रमुख जुलाई 2016 से बकाया महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स को जीपीएफ खाते में जोड़ने की मांग है। इसके अलावा 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समयमान वेतनमान लागू करने और मध्यप्रदेश की तर्ज पर 300 दिन के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा देने की मांग भी उठाई जा रही है।