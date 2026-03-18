नारायणपुर पंचायत में सियासी घमासान! पिंकी उसेंडी पर अविश्वास प्रस्ताव का फैसला आज

जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत के कई सदस्य अध्यक्ष की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। उनका आरोप है कि महत्वपूर्ण निर्णयों में सामूहिक राय को नजरअंदाज किया गया और कई फैसले एकतरफा लिए गए। सदस्यों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था का आधार सामूहिक निर्णय और सहभागिता है, लेकिन संवाद की कमी के कारण असंतोष बढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में पारदर्शिता की कमी और मनमाने निर्णय लेने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अध्यक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।