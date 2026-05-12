नारायणपुर में नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार, जंगल से मिला 1 करोड़ कैश और हथियारों का जखीरा

Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, DRG, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के छिपाए गए डम्प से 28 हथियार, भारी मात्रा में गोला-बारूद और 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन को नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ने वाली बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की ताकत को बड़ा झटका लगा है।