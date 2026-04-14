Wildlife Chhattisgarh: बंधवा तालाब में प्रवासी पक्षियों की चहल-पहल, जैव विविधता का दिखा अद्भुत नजारा

यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो बंधवा तालाब भविष्य में एक प्रमुख बर्ड वॉचिंग स्पॉट के रूप में विकसित हो सकता है। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। बता दें कि बंधवा तालाब में दिख रही जैव विविधता यह बताती है कि प्रकृति अब भी अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जरूरत है तो सिर्फ इस संतुलन को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की—जिसमें प्रशासन और आम नागरिक दोनों की भूमिका अहम है।