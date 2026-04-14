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Wildlife Chhattisgarh: बंधवा तालाब में प्रवासी पक्षियों की चहल-पहल, जैव विविधता का दिखा अद्भुत नजारा

Wildlife Chhattisgarh: बंधवा तालाब में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन का सकारात्मक संकेत है।

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नारायणपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 14, 2026

बंधवा तालाब में दिखी समृद्ध जैव विविधता (photo source- Patrika)

बंधवा तालाब में दिखी समृद्ध जैव विविधता (photo source- Patrika)

Wildlife Chhattisgarh: नारायणपुर शहर का बंधवा तालाब इन दिनों प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। तालाब के किनारों पर बड़ी संख्या में पक्षियों की मौजूदगी ने न केवल इस क्षेत्र की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि यहां का पर्यावरण अब भी संतुलित और जीवंत है।

Wildlife Chhattisgarh: तालाब किनारे दिखा जीवंत प्राकृतिक दृश्य

बंधवा तालाब के उथले पानी और किनारों पर इन दिनों विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। कुछ पक्षी पानी में भोजन की तलाश करते नजर आते हैं, तो कुछ अपने पंख फैलाकर उड़ान भरते हुए आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह नजारा न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र बन गया है।

हर साल आते हैं प्रवासी पक्षी

स्थानीय निवासियों के अनुसार, मौसम बदलने के साथ हर वर्ष यहां प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि बंधवा तालाब अब भी पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास बना हुआ है। प्रवासी पक्षियों की यह मौजूदगी क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

जल स्तर में कमी बनी चिंता

हालांकि, इस खूबसूरत तस्वीर के बीच एक चिंता भी सामने आई है। कुछ लोगों ने तालाब के जल स्तर में कमी और किनारों पर बढ़ते सूखेपन की ओर ध्यान दिलाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो भविष्य में पक्षियों के लिए यह स्थान कम अनुकूल हो सकता है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करना बेहद जरूरी है।

तालाब की नियमित सफाई
जल स्तर को बनाए रखने के प्रयास
आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण

इन कदमों से इस क्षेत्र को और बेहतर बनाया जा सकता है।

Wildlife Chhattisgarh: बर्ड वॉचिंग स्पॉट बनने की संभावना

यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो बंधवा तालाब भविष्य में एक प्रमुख बर्ड वॉचिंग स्पॉट के रूप में विकसित हो सकता है। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। बता दें कि बंधवा तालाब में दिख रही जैव विविधता यह बताती है कि प्रकृति अब भी अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जरूरत है तो सिर्फ इस संतुलन को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की—जिसमें प्रशासन और आम नागरिक दोनों की भूमिका अहम है।

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Published on:

14 Apr 2026 04:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / Wildlife Chhattisgarh: बंधवा तालाब में प्रवासी पक्षियों की चहल-पहल, जैव विविधता का दिखा अद्भुत नजारा

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