Ocean Grow Ganja: राजधानी में पहली बार हाई-प्रोफाइल गांजा जब्त, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

संभावना जताई जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपी भी जल्द पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रायपुर में इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि नशे का नेटवर्क अब नए तरीकों— जैसे कुरियर—का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस की यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि यह शहर में फैलते नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश भी है।