Bilaspur High Court: पॉक्सो और अपहरण केस में HC का बड़ा फैसला, 20 साल की सजा रद्द कर आरोपी को किया बरी

सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और आरोपी दीपक वैष्णव को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब संदेह की स्थिति हो, तो उसका लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पॉक्सो और अपहरण जैसे मामलों में सबूतों की अहमियत और न्यायिक विवेक को भी दर्शाता है।