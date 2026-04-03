पहले की ऑनलाइन फ्रेंडशिप, फिर होटल बुलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, आरोपी महिला गिरफ्तार

कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।