Illegal liquor seizure: अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर स्कॉर्पियो में चल रही थी तस्करी

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती जिलों, खासकर Sukma में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। जैसे पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी, बिना लाइसेंस बिक्री और परिवहन, नक्सल क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को फंडिंग का खतरा बना रहता है। इन्हीं कारणों से पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।