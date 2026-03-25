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Illegal liquor seizure: अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर स्कॉर्पियो में चल रही थी तस्करी

Illegal liquor seizure: पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 57,120 एमएल अंग्रेजी शराब और 15 लाख की स्कॉर्पियो जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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सुकमा

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Laxmi Vishwakarma

Mar 25, 2026

शराब माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

शराब माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

Illegal liquor seizure: सुकमा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना छिंदगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है।

Illegal liquor seizure: पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 23 मार्च को थाना छिंदगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी अनीश कुमार पोंदी (26 वर्ष), निवासी पट्टनमपारा, सुकमा को पकड़ा।

उसके कब्जे से सिंबा कंपनी की 04 पेटी बीयर (48 बोतल, प्रत्येक 650 एमएल) और गोल्डन गोवा कंपनी की 03 पेटी पौवा शराब (144 पौवा, प्रत्येक 180 एमएल) बरामद की गई। कुल मिलाकर 57,120 एमएल शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 26,880 रुपए आंकी गई है।

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना छिंदगढ़ में अपराध क्रमांक 21/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी को 23 मार्च 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त

पुलिस ने मौके से बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। वाहन का उपयोग अवैध शराब परिवहन में किया जा रहा था।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत प्रताप सिंह, सउनि. अनंत ज्ञानी मेश्राम, वीर सिंह ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Illegal liquor seizure: जानें क्यों बढ़ी सख्ती?

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती जिलों, खासकर Sukma में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। जैसे पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी, बिना लाइसेंस बिक्री और परिवहन, नक्सल क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को फंडिंग का खतरा बना रहता है। इन्हीं कारणों से पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

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Updated on:

25 Mar 2026 01:40 pm

Published on:

25 Mar 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Illegal liquor seizure: अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर स्कॉर्पियो में चल रही थी तस्करी

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