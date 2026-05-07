नक्सलियों के गढ़ में बदलाव की दस्तक, हिड़मा-देवा के गांव पूवर्ती में पहली बार पूरी हुई जनगणना

Sukma Census News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कभी नक्सल आतंक और हिंसा की वजह से देशभर में चर्चा में रहने वाला सुकमा जिले का पूवर्ती गांव अब बदलाव और विकास की नई कहानी लिख रहा है। माड़वी हिड़मा और देवा बारसे जैसे कुख्यात नक्सली नेताओं के गांव के रूप में पहचाने जाने वाले पूवर्ती में पहली बार जनगणना का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। यह गांव अब प्रशासन की पहुंच और सरकारी योजनाओं के विस्तार की नई मिसाल बनता नजर आ रहा है।