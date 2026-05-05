Power Crisis: आंधी-तूफान का कहर! 50 से अधिक गांवों में 3 दिन से अंधेरा, दर्जनों पोल गिरे

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग को सूचना दे दी थी, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। लोगों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। उनका आरोप है कि बिजली बहाली का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है और उन्हें बार-बार आश्वासन ही मिल रहा है, ठोस कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली बहाली मानो “भगवान भरोसे” चल रही है। इस तरह की स्थिति में उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।