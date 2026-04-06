CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में वज्रपात का तांडव, युवक की मौत, आंधी-बारिश से कई जगह गिरे पेड़, भीगा धान

कांकेर जिले के लिए रविवार की सुबह काल बनकर आई। पाखंजूर (सुभाष नगर) निवासी आशुतोष विश्वास अपने मक्के के खेत में पानी देने गए थे, तभी अचानक हुए वज्रपात की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी जिले के दुर्गूकोंदल अंतर्गत ग्राम डुवा में भी आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। यहां तेज बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े चार मवेशियों (बैलों) की बिजली गिरने से मौत हो गई। मृत बैलों में तीन सोमसिंह कोर्राम और एक धनुराम पुडो का था। खेती-किसानी के मुख्य साधन छिन जाने से इन गरीब किसानों पर आर्थिक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सच्चिदानंद सरकार ने पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार मुआवजे का आश्वासन दिया है।