छत्तीसगढ़ में गर्मी से मिली राहत! मौसम हुआ मेहरबान-बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आई इस नरमी से दिन और रात के तापमान में संतुलन देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन भी कुछ हद तक सहज हुआ है।