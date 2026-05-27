27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Property Tax: 25 दिन बाद फिर शुरू हुई ऑनलाइन टैक्स जमा व्यवस्था, 30 जून तक मिलेगी 6.25% की छूट

Property Tax: जीआईएस आधारित ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब शहर के संपत्तिधारक संपत्ति कर ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 27, 2026

Property Tax

जून तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट (photo Patrika)

Property Tax: पिछले 25 दिनों से बकाया प्रापर्टी टैक्स हो या फिर वित्तीय वर्ष 2026-27 का नगर निगम में जमा नहीं हो रहा था। क्योंकि जीआईएस आधारित ऑनलाइन सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। जिसे निगम प्रशासन ने अब 27 मई से शुरू करने जा रहा है। इस दौरान 30 जून तक संपत्ति कर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है।

Property Tax: घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन भुगतान

नगर निगम राजस्व विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जीआईएस आधारित ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब शहर के संपत्तिधारक संपत्ति कर ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। साथ ही, बकाएदार भी अपने लंबित संपत्ति कर एवं संबंधित देयों का समय पर भुगतान अधिक सुगम, पारदर्शी एवं सुविधाजनक ऑनलाइन भुगतान घर बैठे कर सकते हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए निगम प्रशासन ने 400 करोड़ राजस्व अर्जित करने का टारगेट तय किया है, लेकिन पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं कर पाया है।

वाट्सऐप चैटबॉट सेवा शुरू

वाट्सऐप चैटबॉट सेवा-91 93019 53298 की भी सुविधा नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcraipur.in/ के माध्यम से घर बैठे आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त "मोर रायपुर" मोबाइल ऐप एवं नगर निगम की वाट्सऐप चैटबॉट सेवा-91 93019 53298 की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ताकि लोगों को नगर निगम और जोन कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

आज एमआईसी की बैठक में होगी यूजर चार्ज पर चर्चा

महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11.30 बजे निगम मुख्यालय में एमआईसी की बैठक होगी। इसमें जलभराव की समस्या, नालों की सफाई, स्वच्छता सर्वेक्षण से लेकर हर साल बढ़ने वाले यूजर चार्ज सहित संपत्ति कर बकाया वसूली सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी और एजेंडे स्वीकृत किए जाएंगे।

बकायेदारों को भी राहत

ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद वे लोग भी राहत महसूस करेंगे जिनका संपत्ति कर लंबे समय से बकाया था। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुराने बकाया कर, पेनल्टी और अन्य देयों का भुगतान भी अब ऑनलाइन माध्यम से आसानी से किया जा सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने से राजस्व वसूली में तेजी आएगी और बकाया राशि की रिकवरी भी आसान होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 May 2026 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Property Tax: 25 दिन बाद फिर शुरू हुई ऑनलाइन टैक्स जमा व्यवस्था, 30 जून तक मिलेगी 6.25% की छूट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Wildlife: छत्तीगढ़ में मिली ऊदबिलाव की तीन प्रजातियां, वन्यजीव वैज्ञानिक भी हैरान

Chhattisgarh Wildlife
रायपुर

Chhattisgarh Biofuel Scheme: 2000 करोड़ फूंकने के बाद बाड़ी से तेल निकालने की योजना ठप, अब बायोफ्यूल की नई नीति

Chhattisgarh Biofuel Scheme
रायपुर

Fraud News: वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, कांग्रेस नेता पर FIR की मांग

Fraud News
रायपुर

Sai Cabinet Decision: ई-नीलामी से लेकर सड़क निर्माण नीति तक बदलाव, साय कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

Sai Cabinet Decision
रायपुर

छत्तीसगढ़ के दो IPS अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, नीतू कमल और डी. श्रवण IG पद के लिए इंपैनल

IPS Promotion News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.