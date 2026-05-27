Fraud News: वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, कांग्रेस नेता पर FIR की मांग

इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बैंक ट्रांजेक्शन, UPI भुगतान और अन्य दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आरोपी पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।