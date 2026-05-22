Chhattisgarh Forest News: वन विभाग की प्रेरणादायक पहल, विकास के लिए नहीं चली कुल्हाड़ी, 321 पेड़ों को मिला नया जीवन

भीषण गर्मी की की तपिश के बावजूद इस अनोखी मुहिम के तहत शिफ्ट किए गए पेड़ों में से 367 पेड़ (लगभग 88 फीसदी) आज भी पूरी तरह सुरक्षित और जीवित है। प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एक नन्हे पौधे को विशाल और शायादार वृक्ष बनने में दशकों का समय लगता है। ऐसे में विकास की वेदी पर उन्हें बेरहमी से काटने के बजाय सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।