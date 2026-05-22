22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Chhattisgarh Forest News: वन विभाग की प्रेरणादायक पहल, विकास के लिए नहीं चली कुल्हाड़ी, 321 पेड़ों को मिला नया जीवन

Bhilai News: वन विभाग ने अनोखी पहल की है। सड़क और निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई करने के बजाय 321 पेड़ों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग कर नया जीवन दिया गया।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

May 22, 2026

Chhattisgarh Forest News:

पेड़ो की शिफ्टिंग (Photo AI)

Chhattisgarh Forest News: @अब्दुल सलाम। आमतौर पर विकास कार्यों और अधोसंरपन्ना निर्माण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को नियति मान लिया जाता है। लेकिन दुर्ग-भिलाई में जिला प्रशासन और वन विभाग ने एक बेहद सकारात्मक व प्रेरणादायक पहल की है। अलग-अलग विकास परियोजनाओं के आड़े आ रहे 321 विशालकाय पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने के बजाय, उन्हें वैज्ञानिक पद्धत्ति से जड़ समेत सुरक्षित निकालकर दूसरी जगहों पर पुनर्जीवित (ट्रांसप्लांट) किया गया है।

Chhattisgarh Forest News: रायपुर-राजनांदगांव में भी प्रयोग रहे सफल

पेड़ों को जीवनदान देने का यह शिलसिला केवल दुर्ग-भिलाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जिलों में भी इसके सुखद परिणाम आए हैं। राजनांदगांव में 148 पेड़ों को स्थानांतरित किया गया, जिनमें से रेकॉर्ड 141 पेड़ आज भी जीवित हैं। रायपुर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पुनर्विकारा के दौरान 132 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया गया, जिनमें से 94 पेड़ सुरक्षित बच गए है।

भीषण गर्मी की की तपिश के बावजूद इस अनोखी मुहिम के तहत शिफ्ट किए गए पेड़ों में से 367 पेड़ (लगभग 88 फीसदी) आज भी पूरी तरह सुरक्षित और जीवित है। प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एक नन्हे पौधे को विशाल और शायादार वृक्ष बनने में दशकों का समय लगता है। ऐसे में विकास की वेदी पर उन्हें बेरहमी से काटने के बजाय सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

नेहा बंसोड, वृक्ष शल्य चिकित्सक

पेड़ो को शिफ्ट करने के बाद इंसानों की तरह ही उनका भी विशेष मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। गर्मी के इस झुलसाने वाले मौसम में उन्हें नियमित रूप से पानी, ववाड्यां और जरूरी पोषण दिया जा रहा है, ताकि वे नई जगह की मिट्टी में दोबारा जड़ पकड़ सकें। यह पहल विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की ऐसी मिसाल है, जो अन्य जिलों के लिए नजीर बनेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 May 2026 09:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Chhattisgarh Forest News: वन विभाग की प्रेरणादायक पहल, विकास के लिए नहीं चली कुल्हाड़ी, 321 पेड़ों को मिला नया जीवन

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Durg Court News: दुर्ग कोर्ट में नई व्यवस्था लागू, कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, जारी हुआ आदेश

Durg Court News
भिलाई

CSVTU New Courses 2026: नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, MBA समेत कई नए टेक्निकल कोर्स शुरू, AICTE से मंजूरी

CSVTU New Courses 2026
भिलाई

भिलाई छावनी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, दो पक्षों के झगड़े में पुलिस से भी हुई धक्का-मुक्की, VIDEO वायरल

Police Station Fight
भिलाई

SAIL VRS Scheme 2026: ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आधार पर वीआरएस, सेल ने जारी किए नियम, जानें किसे मिलेगा लाभ

SAIL VRS Scheme 2026
भिलाई

PAT-PVPT Exam 2026: व्यापमं ने बदली परीक्षा तारीख, दुर्ग में बनाए 7 सेंटर, देखें डिटेल्स

PAT-PVPT Exam 2026
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.