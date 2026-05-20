Census 2026: जनगणना के लिए नई गाइडलाइन जारी, गलत जानकारी देने पर होगी जेल, मकानों से नंबर मिटाने पर भी होगी कार्रवाई

Census 2026: दुर्ग जिला प्रशासन ने आगामी जनगणना को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए नियमों को और सख्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की अधिसूचना के बाद जारी इन निर्देशों में जनगणना कार्य में लापरवाही, गलत जानकारी देने या बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें सभी नागरिकों का सहयोग अनिवार्य होगा।