छत्तीसगढ़ में इस दिन होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, इधर दुर्ग में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून 15 जून तक पहुंच सकता है, जबकि नौ जून तक इसके जगदलपुर पहुंचने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल बनी हुई हैं। पिछले दो दिनों से निकोबार द्वीप समूह और अंडमान क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। वहीं समुद्र के ऊपर पश्चिमी हवा 35 किलोमीटर प्रतिघंटा या उससे अधिक की रफ्तार से चल रही हैं।