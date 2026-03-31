Weather Update: बस्तर में प्री-मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश से तापमान में 13 डिग्री की बड़ी गिरावट

इस बीच कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की गरज-चमक भी देखने को मिली, जिससे कुछ इलाकों में पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं। अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में भी हलचल कम हो गई और लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से खेतों को नमी मिली, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि, तेज बारिश और हवा का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। 11 केवी लाइनों में फॉल्ट, जम्पर टूटने और शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के चलते शहर के कई हिस्सों में 3 से 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।