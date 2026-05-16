Jagdalpur News: 200 रुपये से ज्यादा फ्यूल मांगने पर विवाद, पेट्रोल पंप पर भिड़े ग्राहक और स्टाफ, मारपीट का Video वायरल

Jagdalpur News: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल के दामों में लगभग 3 रुपये की बढ़ोतरी के बाद लोगों में चिंता और अफवाहों का माहौल बन गया है। कई जिलों में ईंधन की कमी की खबरों के बीच पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने लगी है और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। जहां पेट्रोल उपलब्ध है, वहां वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।