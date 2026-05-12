18 मई को बस्तर पहुंचेंगे अमित शाह, वीर गुंडाधुर की धरती नेतानार से देंगे नया संदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चार राज्यों के मुख्यमंत्री जगदलपुर आने वाले हैं। सोमवार को बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन ङ्क्षसह ने कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा सभाकक्ष में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए समय पूर्व आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा, यातायात, आवागमन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं तथा कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।