नगर निगम एक्शन मोड में! बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या रोकने शुरू होगा ABC अभियान

अभियान की तैयारियों का जायजा लेने महापौर संजय पांडेय निगम की टीम के साथ कंगोली स्थित सर्वसुविधायुक्त सेंटर पहुंचे। यहां कुत्तों के बधियाकरण, उपचार और निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई है। नगर निगम ने इस अभियान की जिम्मेदारी चंडीगढ़ की विशेषज्ञ संस्था स्नेह एनीमल वेलफेयर सोसायटी को सौंपी है। एजेंसी की टीम निगम अधिकारियों के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाएगी। इसके लिए कार्यपालन अभियंता गोपाल भारद्वाज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। समिति में हेमंत श्रीवास, डॉ. गीतिका ध्रुव, डॉ. अजय बनिक और लुप्तेश जगत को शामिल किया गया है।