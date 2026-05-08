Bastar Tourism: बस्तरवासियों में बढ़ा टूरिज्म का क्रेज, श्रीनगर-मनाली पैकेज की बढ़ी डिमांड

Bastar Tourism: गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत होते ही बस्तर में सैर-सपाटे का उत्साह बढऩे लगा है। पहले जहां लोग सीमित बजट और लंबी दूरी की परेशानी के कारण आसपास के पर्यटन स्थलों तक ही अपनी छुट्टियां सीमित रखते थे, वहीं अब बेहतर हवाई सेवाओं और बढ़ती कनेक्टिविटी के आभाव में भी लोग परिवार सहित देश के प्रसिद्ध पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा की योजना बना रहे हैं।