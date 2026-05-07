IED Free Village: बस्तर में नई पहल, नक्सल इलाकों में अब बनेंगे आईईडी फ्री विलेज, सुरक्षा की नई शुरुआत

IED Free Village: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईईडी हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाल ही में हुई घटना के बाद जवानों की सुरक्षा को देखते हुए सर्चिंग ऑपरेशन के लिए नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी की गई है। अब जंगलों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता, आधुनिक उपकरणों और विशेष टीमों के साथ अभियान चलाया जाएगा, ताकि आईईडी खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके।