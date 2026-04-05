CG News: कोरबा के जटांगपुर को बड़ी सौगात, 1.30 करोड़ से सुधरेगी सड़क, बनेगा पर्यटन का नया केंद्र

करीब एक दशक पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण किया गया था। वर्तमान स्थिति में सड़क की खराब हालत के कारण न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में कीचड़ और जलभराव के कारण यहां पहुंचना बेहद दुर्गम हो जाता है। जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए एनीकट भी यहां मौजूद है, जो इस स्थान को और आकर्षक बनाता है। एनीकट के कारण नदी में लंबे समय तक जल भराव बना रहता है, जिससे आसपास हरियाली बढ़ी है। भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है।