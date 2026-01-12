12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: बड़ी सौगात: इस जिले में 3.38 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

CG News: उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत दो प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का शनिवार को विधिवत भूमिपूजन किया गया।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Jan 12, 2026

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत दो प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का शनिवार को विधिवत भूमिपूजन किया गया। इन कार्यों पर कुल 3 करोड़ 38 लाख 65 हजार रुपए की लागत आएगी।

इन सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण अंचलों को न केवल बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि परिवहन और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्या के समाधान की दिशा में इसे अहम पहल माना जा रहा है। भूमिपूजन कार्यक्रम के तहत ग्राम लखनपुर से कान्हाभैरा तक डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, जिस पर 2 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ग्राम रबेली में ग्राम गौरव पथ सडक़ निर्माण कार्य के लिए 41 लाख 65 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से हजारों ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

बरसात के मौसम में होने वाली दिक्कतों से भी ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। भूमिपूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुषमा गणपत बघेल, उपाध्यक्ष गणेश तिवारी, प्रकाश चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणजन शामिल हुए।

ग्रामीण विकास की रीढ़ बनेंगी सड़कें

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व संसदीय सचिव डॉ.सियाराम साहू ने कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में कवर्धा विधानसभा में विकास कार्यों ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे बुनियादी विषयों पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत ये सड़कें ग्रामीण विकास की रीढ़ साबित होंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने अपने संबोधन में कहा कि मजबूत सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे रोजगार, व्यापार और सामाजिक विकास के नए अवसर भी पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि कवर्धा विधानसभा में जिस तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं वह पूरे जिले के लिए प्रेरणास्रोत है।

सड़क समस्या का अब स्थायी समाधान

इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से चली आ रही सड़क समस्या का अब स्थायी समाधान हो रहा है। इन सड़कों के निर्माण से गांवों का विकास तेज होगा और आमजन का जीवन स्तर बेहतर होगा। कवर्धा विधानसभा में हुआ यह भूमिपूजन कार्यक्रम विकास की निरंतर प्रक्रिया का एक और उदाहरण है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: बड़ी सौगात: इस जिले में 3.38 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बाघों की गिनती के लिए जंगलों में उतरेगी टाइगर एस्टीमेशन टीम, 12 जनवरी से इस जिले में शुरू होगा फेज-1

बाघों की संख्या जानने जंगलों में उतरेगी टाइगर एस्टिमेशन की टीम (Photo Source- Patrika)
कवर्धा

7 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा! 26 हजार क्विंटल धान गायब

7 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा! 26 हजार क्विंटल धान गायब, चूहे-मौसम का दिया जा रहा हवाला...(photo-patrika)
कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़ के नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मिली मजबूती, शहर के पहले साइबर थाने का शुभारंभ

CG News: छत्तीसगढ़ के नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मिली मजबूती, शहर के पहले साइबर थाने का शुभारंभ
कवर्धा

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)
कवर्धा

बड़ी सौगात: 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह करेंगे भोरमदेव कॉरिडोर का भूमिपूजन, 146 करोड़ होंगे खर्च

CG News, Bhoramdeo
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.