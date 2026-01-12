CG News: बड़ी सौगात: इस जिले में 3.38 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

इन सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण अंचलों को न केवल बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि परिवहन और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्या के समाधान की दिशा में इसे अहम पहल माना जा रहा है। भूमिपूजन कार्यक्रम के तहत ग्राम लखनपुर से कान्हाभैरा तक डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, जिस पर 2 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ग्राम रबेली में ग्राम गौरव पथ सडक़ निर्माण कार्य के लिए 41 लाख 65 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से हजारों ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।