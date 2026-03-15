15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: बड़ी सौगात: 30.74 करोड़ की लागत से बनेंगी तीन प्रमुख सड़क, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

Kawardha News: विधायक भावना बोहरा ने शनिवार को 30 करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली तीन प्रमुख सड़क परियोजनाओं का भूमिपूजन किया।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Mar 15, 2026

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजनाओं को आखिरकार गति मिल गई है। क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने शनिवार को 30 करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली तीन प्रमुख सड़क परियोजनाओं का भूमिपूजन किया।

इन परियोजनाओं के शुरू होने से ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बनने वाली इन सडक़ों में प्रतापपुर चौक से दामापुर पुल तक 12.70 किलोमीटर सड़क का निर्माण 21 करोड़ 7 लाख 98 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा दमगढ़ से अमनिया तक 3.65 किलोमीटर सडक़ का निर्माण 7 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपए की लागत से होगा।

वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पौनी से कोड़ापुरी तक 5.30 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1 करोड़ 91 लाख 88 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से रूसे-कापा, भगतपुर, कोलेगांव, सेमरकोना, निंगापुर, दामापुर, दमगढ़, अमनिया, पौनी, तिलईभाठ, नवापारा, तोरला और कोड़ापुरी सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक बोहरा ने कहा कि वर्षों से लंबित सड़कों का निर्माण शुरू होने से ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि विकास की आधारशिला होती है, क्योंकि सडक़ बनने से किसान अपनी उपज आसानी से बाजार तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों को शिक्षा और मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। भूमिपूजन कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, जिला और जनपद सदस्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

400 किमी सड़कों का विस्तार

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही गांवों में पेयजल, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं को भी मजबूत करने का काम जारी है। विधायक बोहरा ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका पहला दायित्व क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना है। आने वाले समय में भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में नए विकास कार्य किए जाएंगेए ताकि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित कर सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: बड़ी सौगात: 30.74 करोड़ की लागत से बनेंगी तीन प्रमुख सड़क, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

विधानसभा में गूंजा कबीरधाम का मुद्दा… पर्यटन, किसान क्रेडिट कार्ड और आदिवासी रोजगार पर उठे सवाल, MLA बोहरा ने सरकार से मांगा जवाब

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

LPG Crisis: होटल-रेस्टोरेंट को कमर्शियल सिलेंडर पर रोक, 25 दिन से पहले नहीं होगी बुकिंग, कलेक्ट्रेट बैठक में तय हुए नियम

गैस (photo-patrika)
कवर्धा

CG News: स्लम स्वास्थ्य योजना में 25.91 लाख की वसूली नहीं, तत्कालीन प्रभारी सीएमओ नरेश वर्मा पर FIR के निर्देश

क्राइम की सांकेतिक फोटो
कवर्धा

Holiday 2026: बड़ी खुशखबरी, इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दी स्वीकृति

holiday (File Photo)
कवर्धा

CG Assembly: कबीरधाम में 172 सहायक शिक्षकों के पद खाली, MLA भावना बोहरा ने सदन में उठाया अहम मुद्दा, सरकार को घेरा

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.