CG News: बड़ी सौगात: 30.74 करोड़ की लागत से बनेंगी तीन प्रमुख सड़क, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही गांवों में पेयजल, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं को भी मजबूत करने का काम जारी है। विधायक बोहरा ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका पहला दायित्व क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना है। आने वाले समय में भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में नए विकास कार्य किए जाएंगेए ताकि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित कर सके।