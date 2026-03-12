CG News: स्लम स्वास्थ्य योजना में 25.91 लाख की वसूली नहीं, तत्कालीन प्रभारी सीएमओ नरेश वर्मा पर FIR के निर्देश

सेवा प्रदाता कंपनी पर लगाए गए 25 लाख 91 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की वसूली नहीं करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर ने इस संबंध में नगर पालिका परिषद कवर्धा को पत्र जारी कर तत्काल थाने में मामला दर्ज कर विभाग को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण उस समय का है जब नरेश कुमार वर्मा कवर्धा नगर पालिका परिषद में प्रभारी सीएमओ के साथ-साथ कबीरधाम जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नोडल सचिव के रूप में कार्यरत थे।