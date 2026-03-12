12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: स्लम स्वास्थ्य योजना में 25.91 लाख की वसूली नहीं, तत्कालीन प्रभारी सीएमओ नरेश वर्मा पर FIR के निर्देश

Kawardha News: सेवा प्रदाता कंपनी पर लगाए गए 25 लाख 91 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की वसूली नहीं करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर ने इस संबंध में नगर पालिका परिषद कवर्धा को पत्र जारी कर तत्काल थाने में मामला दर्ज कर विभाग को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Mar 12, 2026

क्राइम की सांकेतिक फोटो

क्राइम की सांकेतिक फोटो

CG News: मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं।

सेवा प्रदाता कंपनी पर लगाए गए 25 लाख 91 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की वसूली नहीं करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर ने इस संबंध में नगर पालिका परिषद कवर्धा को पत्र जारी कर तत्काल थाने में मामला दर्ज कर विभाग को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण उस समय का है जब नरेश कुमार वर्मा कवर्धा नगर पालिका परिषद में प्रभारी सीएमओ के साथ-साथ कबीरधाम जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नोडल सचिव के रूप में कार्यरत थे।

इसी दौरान मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालन से जुड़ी सेवा प्रदाता कंपनी पर विभिन्न अनियमितताओं के चलते आर्थिक दंड लगाया गया था। जांच में पाया गया कि कंपनी पर 25.91 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था लेकिन इस राशि की वसूली नहीं की गई। इसे प्रशासनिक दायित्वों की अवहेलना और गंभीर लापरवाही की श्रेणी में रखते हुए तत्कालीन प्रभारी सीएमओ को इसके लिए उत्तरदायी माना गया।

पहले नोटिस, फिर वेतन से वसूली का आदेश

राज्य शहरी विकास अभिकरण ने जून 2025 में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए नरेश वर्मा के खिलाफ 20 लाख 80 हजार 880 रुपए की राशि वेतन से वसूलने का आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रकरण की विस्तृत जांच कराई गई। विशेषज्ञ टीम द्वारा किए गए परीक्षण और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद दिसंबर 2025 में शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि सेवा प्रदाता कंपनी पर लगाए गए अर्थदंड की पूरी राशि वसूल नहीं की गई।

जांच के बाद निलंबन, अब एफ आईआर

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उपसचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त तथ्यों को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नरेश कुमार वर्मा (मूल पद लेखापाल) जो उस समय कवर्धा में प्रभारी सीएमओ थे और वर्तमान में बेमेतरा में प्रभारी सीएमओ के रूप में पदस्थ थे उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2017 के तहत निलंबित कर दिया।

इसके कुछ दिन बाद ही संचालनालय द्वारा जारी पत्र में नगर पालिका परिषद कवर्धा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।

योजना की पारदर्शिता पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य शहरी गरीब और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितता और अर्थदंड की राशि की वसूली नहीं होना प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच पुलिस करेगी, जबकि विभागीय स्तर पर भी इस प्रकरण की निगरानी जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 05:17 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: स्लम स्वास्थ्य योजना में 25.91 लाख की वसूली नहीं, तत्कालीन प्रभारी सीएमओ नरेश वर्मा पर FIR के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

LPG Crisis: होटल-रेस्टोरेंट को कमर्शियल सिलेंडर पर रोक, 25 दिन से पहले नहीं होगी बुकिंग, कलेक्ट्रेट बैठक में तय हुए नियम

गैस (photo-patrika)
कवर्धा

Holiday 2026: बड़ी खुशखबरी, इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दी स्वीकृति

holiday (File Photo)
कवर्धा

CG Assembly: कबीरधाम में 172 सहायक शिक्षकों के पद खाली, MLA भावना बोहरा ने सदन में उठाया अहम मुद्दा, सरकार को घेरा

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

MLA भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाए किसानों, पेंशनधारकों और पोषण से जुड़े अहम मुद्दे… क्षयकारी बच्चों की स्थिति पर भी जताई चिंता

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

CG Corruption Case: नगर पालिका के तत्कालीन CMO पर FIR दर्ज, 20 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी उजागर

CMO पर FIR दर्ज (photo source- Patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.