LPG Crisis: होटल-रेस्टोरेंट को कमर्शियल सिलेंडर पर रोक, 25 दिन से पहले नहीं होगी बुकिंग, कलेक्ट्रेट बैठक में तय हुए नियम

पिछले कुछ दिनों से गैस आपूर्ति को लेकर जिले में तरह-तरह की अफ वाहें फैलने लगी थीं, जिसके चलते कई उपभोक्ता जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहे थे। इससे वितरण व्यवस्था पर दबाव बढऩे की आशंका बन गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एजेंसियों के साथ बैठक कर स्पष्ट रणनीति तय की है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर गैस वितरण व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए।