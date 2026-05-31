तेज आंधी-बारिश ने ली 3 जिंदगियां! पेड़ के नीचे दबने से हुई मौत, परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल

Three teenagers death Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में बारिश और तेज आंधी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े तीन किशोरों पर अचानक पेड़ की भारी डाल गिर गई, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। तेज आंधी-बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है।