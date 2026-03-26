Chaitra Navratri 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी, मां शक्ति मंदिर में जलाई ज्योत

Chaitra Navratri 2026: मिडिल ईस्ट में इन दिनों लगातार युद्ध जारी है। साथ ही हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस बीच खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने अर्जी लगाई गई है। चैत्र नवरात्र पर जिले के बिरनपुर में राहुल गांधी के नाम से जोत जलवाई गई है। साजा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्राचीन शक्ति माता मंदिर में इस बार भक्ति के साथ-साथ सियासी शक्ति का तडक़ा भी देखने को मिल रहा है।