India Rank in World Trade : 445 अरब डॉलर तक दुनिया के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी, फिर भी चीन का दबदाब कायम

India Rank in World Trade : दुनिया का व्यापार तेजी से बदल रहा है। वैश्विक बाजार अब एशिया की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। चीन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है, लेकिन भारत भी धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। पिछले एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि भारत का माल निर्यात लगातार बढ़ा है और अब दुनिया के प्रमुख निर्यातकों की सूची में जगह बना चुका है। लेकिन भारत और चीन के बीच अभी भी बड़ा अंतर है।