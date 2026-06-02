2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Genome Test : प्रिस्क्रिप्शन से पहले जीनोम टेस्ट; क्या इंडियन मेडिकल सिस्टम में आने वाला हैं नया रिवॉल्यूशन?

Genome Test : जानिए कैसे जीनोम टेस्टिंग की मदद से अब मरीजों को इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसी सटीक दवाएं दी जा रही हैं।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Jun 02, 2026

Genome test Personalized Medicine Genome Testing Barriers

कैंसर मरीजों के लिए वरदान है ये टेस्ट!( Photo: AI Generated)

Genome Test In India : हमारे देश में जब भी कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर के पास जाना, लक्षण बताना और प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल स्टोर से दवाई लाना एक आम प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाई एक व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर देती है, वही दवाई दूसरे व्यक्ति पर बेअसर क्यों रहती है? या फिर कुछ लोगों को आम दवाइयों से भी भयानक साइड-इफेक्ट्स क्यों हो जाते हैं?

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Unique Place: यहां सब उल्टा-पुल्टा, उल्टी दिशा में बहता है पानी, उल्टी चलती है गाड़ी, देखकर चकरा जाएगा सिर

Chhattisgarh Unique place, Ultapani Mainpat
अंबिकापुर

हीटवेव का चौतरफा वार: बीमार मजदूर, खतरे में 3.4 करोड़ नौकरियां और $30 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना

Heat wave Ground Report, Heat wave Effect on India, Heat wave health issues,
Patrika Special News

Chhattisgarh Forest: नेपाल और पाकिस्तान में मिलने वाली दुर्लभ मेंढक प्रजाति छत्तीसगढ़ में दिखी, वन्यजीव विशेषज्ञ भी हैरान

Chhattisgarh Forest
Patrika Special News

India Rank in World Trade : 445 अरब डॉलर तक दुनिया के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी, फिर भी चीन का दबदाब कायम

Indian Economy Asia Trade Hub India Export
Patrika Special News

गर्मी का महा-संकट: 124 साल का रिकॉर्ड भी टूटा, मौतें 25 गुना बढ़ने का डर! Climate Expert बोलीं- ‘फिर भी हम AC के भरोसे क्यों बैठे हैं?’

Heat wave warning 2026, Heat wave in India, Heat wave deaths,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.