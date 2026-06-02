Genome Test : प्रिस्क्रिप्शन से पहले जीनोम टेस्ट; क्या इंडियन मेडिकल सिस्टम में आने वाला हैं नया रिवॉल्यूशन?

कैंसर मरीजों के लिए वरदान है ये टेस्ट!( Photo: AI Generated)
Genome Test In India : हमारे देश में जब भी कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर के पास जाना, लक्षण बताना और प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल स्टोर से दवाई लाना एक आम प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाई एक व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर देती है, वही दवाई दूसरे व्यक्ति पर बेअसर क्यों रहती है? या फिर कुछ लोगों को आम दवाइयों से भी भयानक साइड-इफेक्ट्स क्यों हो जाते हैं?
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