गर्मी का महा-संकट: 124 साल का रिकॉर्ड भी टूटा, मौतें 25 गुना बढ़ने का डर! Climate Expert बोलीं- ‘फिर भी हम AC के भरोसे क्यों बैठे हैं?’

Heat wave warning 2026 : गर्मी किस कदर बढ़ रही है, वो हम हर दिन महसूस कर रहे हैं। पर, आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। 'Data For India' (2026) के अनुसार, वर्ष 2024 भारत के 124 साल के रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल रहा। वहीं, 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती गर्मी के साथ भारत में पिछले चार साल में 15 लाख यूनिट एसी बिके हैं।